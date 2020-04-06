Canik’in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 bin ekmek Canik Belediyesi'nin çağrısına fırıncılardan anlamlı destek

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlar için “Komşunu unutma” çağrısıyla kardeşlik seferberliği başlatan Canik Belediyesi’nin çağrısına fırıncılardan destek geldi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı belediye meclis salonunda ilçede faaliyet gösteren fırıncılarla bir araya gelerek kardeşlik seferberliği çağrısı hakkında bilgi verdi. Başkan Sandıkçı’nın 1 maaşını bağışlayarak duyurusunu gerçekleştirdiği çağrıya onlarca hayırsever vatandaş gıda kolisi bağışlayarak desteklerini açıklamıştı. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırıncılar ise bu kampanyaya destek sözü vererek toplamda 50 bin ekmek bağışlayacaklarını duyurdu.

Kampanyaya verilen destekten son derece memnun olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, düsturunu ilke edinmiş bir dinin müntesipleri olarak bir seferberlik başlattık ve bu şekilde dayanışma ve yardımlaşmanın önünü açtık. Yapmış olduğumuz çağrıya desteklerini açıklayan tüm fırıncı kardeşlerimize, işletme sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere 50 bin adet ekmek markası teslim edecekler. Bizler de bunu özellikle Korona virüsü tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz. Burada önemli olan güveni tesis etmek. Hem vatandaşlarımız hem de işletme sahiplerimiz bu hususta bizlere güveniyor. Bizler de bu güvenin karşısında gayretli, disiplinli ve özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Normal zamanlarda da muhtaç ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yardımlarımız zaten sürüyordu. Bunun sayısını artırdık. Amacımız özellikle bu dönemde içinden geçtiğimiz süreç nedeniyle mağdur olan kardeşlerimize ulaşmak. Bu noktada da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz bize yeteriz. Geçmişten bugüne Türk milleti olarak çok zor günlerden geçtik ama bu günleri hep birlikte kenetlenerek, yardımlaşarak, dayanışmayı artırarak aşmayı başardık. Bu zor günleri de aşacağımıza yürekten inanıyorum. Kardeşlik seferberliği kampanyamıza destek vererek komşularını unutmayan tüm hayırsever kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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