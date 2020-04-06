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Samsun'da kaza yapan polis ölümden döndü

İHA

Samsun'da otomobilinin takla atması ile ölümden dönen kadın polis, hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da kaza yapan polis ölümden döndü

Samsun'da otomobilinin takla atması ile ölümden dönen kadın polis, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuğba Şekerciler (27) idaresindeki 34 KN 6093 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma diğerine çarpıp takla attı. Ters dönen araçta yaralanan Şekerciler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tuğba Şekerciler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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