Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi (63) yaptıkları takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı. A.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.
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