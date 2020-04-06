Samsun’da piknikçiye 392 TL ceza

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Samsun'da uyarılara rağmen korona virüsü salgınıyla ilgili alınan tedbirlere uymayan piknikçiye 392 TL para cezası kesildi.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsüyle mücadele kapsamında, ilimizde kalabalık oluşumuna yol açabileceği değerlendirilen piknik alanlarındaki faaliyetlerin yasaklanması kararına uymayan İlkadım ilçesindeki piknikçiye kolluk kuvvetlerimiz tarafından 392 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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