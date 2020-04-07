Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı kapsül ile yakalanan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.F. ile birlikte 497 kapsül sentetik ecza ele geçti. Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan C.F. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.