Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.

Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından polis ekipleri şehrin işlek caddelerinde,banka önlerinde ve pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları gerektiğin belirtti. Polis otosundan anonslar yapılarak vatandaşlara "Evinde kal" uyarılarında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.