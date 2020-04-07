Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.

Bafra’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere polis denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.
Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından polis ekipleri şehrin işlek caddelerinde,banka önlerinde ve pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları gerektiğin belirtti. Polis otosundan anonslar yapılarak vatandaşlara "Evinde kal" uyarılarında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği ...
Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam
YEREL HABERLER Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam
Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla taburcu oldu 55 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu “Sağlık çalışanlarının gülüşleri moralimi yükseltti”
YEREL HABERLER Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla ...
Maske fabrikası gibi lise: Günde 6 bin maske üretecek Makine alıp seri üretime geçti Gönüllü olarak maske ve koruyucu önlük üreten lise Türkiye’ye örnek oldu
YEREL HABERLER Maske fabrikası gibi lise: Günde 6 bin maske ...
Samsun’da hastanelere maskesiz girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Samsun’da hastanelere maskesiz girmek yasaklandı
Samsun’da piknikçiye 392 TL ceza
YEREL HABERLER Samsun’da piknikçiye 392 TL ceza
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs ...
Samsun'da kaza yapan polis ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da kaza yapan polis ölümden döndü
Canik’in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 bin ekmek Canik Belediyesi'nin çağrısına fırıncılardan anlamlı destek
YEREL HABERLER Canik’in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 ...
Şeker hastalarına 'korona virüsü' uyarısı Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu: “Korona virüsü en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor”
YEREL HABERLER Şeker hastalarına 'korona virüsü' uyarısı Uzm. Dr. ...
İş adamından belediyeye 4 bin maske
YEREL HABERLER İş adamından belediyeye 4 bin maske
Büyükşehir 4 bin 618 vatandaşın talebini karşıladı
YEREL HABERLER Büyükşehir 4 bin 618 vatandaşın talebini karşıladı
Burun estetiği ameliyatı rinoplasti yönteminde merak edilenler
YEREL HABERLER Burun estetiği ameliyatı rinoplasti yönteminde merak ...
Şehitlikte koronaya karşı sosyal mesafe korunarak tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehitlikte koronaya karşı sosyal mesafe korunarak ...
Atakumlular için evde spor var
YEREL HABERLER Atakumlular için evde spor var
Koronaya karşı sezonun son balıklarıyla protein depoluyorlar Sezonun bitimine sayılı günler kala balıkçılar satışlardan memnun
YEREL HABERLER Koronaya karşı sezonun son balıklarıyla protein ...
(ÖZEL) Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı Korona Virüse karşı emekli maaşını kaynatıp kuruttu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda ...
Özdemir: “Pazar esnafımızdan işgaliye ücreti alınmayacak”
YEREL HABERLER Özdemir: “Pazar esnafımızdan işgaliye ücreti ...
Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı
Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi yardım bekliyor
YEREL HABERLER Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi yardım ...
Samsun’da yer sofrasından, buzdolabına eğitimde sınır yok Samsun’da öğretmenler yer sofrası ve buzdolabını tahta olarak kullanıyor Yer sofrasında çarpım tablosu buzdolabında İngilizce dersi
YEREL HABERLER Samsun’da yer sofrasından, buzdolabına eğitimde sınır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X