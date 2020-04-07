Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

<br>Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUM, (DHA)SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi.<br>İstanbul´da yaşayan ve memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine gelen Cihan Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hipertansiyon hastası olan Yılmaz yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Medikal Park Samsun Hastanesi´ne yatırıldı. 17 günlük tedavisinin ardından Yılmaz, sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, doktorlara ve sağlık görevlilerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-04-07 16:11:04<br>
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