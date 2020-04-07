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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildi

DHA

SAMSUN?da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. İstanbul?da yaşayan ve memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine giden Cihan Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hipertansiyon hastası olan Yılmaz yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Medikal Park Samsun Hastanesi?ne yatırıldı. 17 günlük tedavisinin ardından Yılmaz, sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, doktorlara ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.DHA-Genel...

(Görüntülü) Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildi

SAMSUN?da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi.<br>İstanbul?da yaşayan ve memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine giden Cihan Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hipertansiyon hastası olan Yılmaz yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Medikal Park Samsun Hastanesi?ne yatırıldı. 17 günlük tedavisinin ardından Yılmaz, sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, doktorlara ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Samsun <br>2020-04-07 16:53:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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