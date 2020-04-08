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Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular

DHA

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Gülay ve Şaban Çavuş çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap ve otomobil lastikleri kullanılarak tasarlanan 6 bölümden oluşan ve `Evde kal Türkiye' ismini verdikleri parkurda yarışan çocuklar, heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar ise alkış ve tezahüratlarla destek veriyor. İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında...

Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Gülay ve Şaban Çavuş çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap ve otomobil lastikleri kullanılarak tasarlanan 6 bölümden oluşan ve `Evde kal Türkiye' ismini verdikleri parkurda yarışan çocuklar, heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar ise alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.<br>İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap, otomobil lastikleri, el beceri oyunları ve top kullanılarak 6 bölümden oluşturulan parkura 'Evde kal Türkiye' adı verildi. Parkurda çeşitli yarışmalar gerçekleştiren çocuklar, büyük heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar da alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.<br>'PARKUR SAYESİNDE SIKILMIYORUZ' <br>Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, kardeşiyle yarışmasının çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Maceralı bir oyun. Genelde kardeşim daha çok kazanıyor. Ben atışlarda biraz zorlanıyorum. Bu parkur sayesinde sıkılmıyoruz. Ders çalıştıktan sonra burada oyun oynuyoruz" dedi.<br>İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "Parkurun etapları çok eğlenceli, denge tahtasıyla başlıyoruz, ağırlıkları çekip bardakları kule yapıyoruz, sonra tekerlerin üzerinden atlayıp pazılı yaptıktan sonra topla atışları yapan kazanıyor. Çok heyecanlı oluyor. Bu parkuru yaptığımız için çok mutluyum. Aynı televizyondaki gibi heyecanlı oluyor, ağabeyim de sunuculuk yapıp biz yarışırken anlatıyor" diye konuştu.<br>İki kardeşinin de yarışma sırasında çok eğlendiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Her gün erken kalkıp ders yapıyoruz ödevlerimizi yaptıktan sonra kardeşlerimle oyun oynuyoruz. Fikirlerimizi birleştirdik parça parça bu parkuru oluşturduk. can sıkıntısından bizi bu parkur kurtardı. Her engeli aştığımızda bir başarı elde etmiş oluyoruz kardeşlerimle birlikte eğleniyoruz" dedi.  <br>'EVİMİZ, OKULUMUZ OLDU'<br>Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarının evde canlarının sıkılmamaları için bu parkuru kurduklarını dile getirerek "Bu süreçte ders aralarında etkinlikler yapmak istediler. Kendilerinin ürettiği bir parkur oldu. Biz anne ve baba olarak onlara destek olduk. 'Evde kal Türkiye' ismini verdiler parkura. Oyunlara 'Farkındalık oyunları' ismini verdiler. Parkuru büyütmek için çalışmalarımız da var. Evimiz okulumuz oldu. Evimizde günün oyunu, filmi gibi etkinlikleri de uyguluyoruz. Her evde bu tarz bir etkinlik yapılabilir, yeter ki çocukların enerjilerini atabilecekleri eğlenebilecekleri ortamlar yaratalım. Çocuklar bu şekilde daha iyi hissediyor kendini. Yarışmalar çok heyecanlı geçiyor. Terasta olduğumuz için yan binalardan komşularımızda yarışmayı görebiliyorlar. Balkonlardan çocukları seyredip alkışlayanlar tezahürat edenler bile oluyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-08 08:30:21<br>

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