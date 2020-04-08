Ağaçkakan gibi ağacın içine gizlendi Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti

Samsun’un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden İlkay Gümüşsu isimli vatandaş korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ‘korona virüs’ salgını sonrasında vatandaşların evde kalınması istenmişti. Samsun’un Ayvacık ilçesinde ‘korona virüs’ tehlikesine dikkat çekmek isteyen İlkay Gümüşsü isimli vatandaş eşinin babasına ait Fatih Mahallesi'ndeki fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine girme görüntülerini sosyal medyada yayınlaması ile bir anda gündeme düştü.



Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve korona virüsü nedeni ile hem işsiz kalan hem de evde kalan İlkay Gümüşsü, vatandaşların evde kalmasıyla salgının kısa sürede engelleneceğini söyledi. Sosyal medyada paylaştığı video ile korona virüse dikkat çekmek istediğini belirten Gümüşsu, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler” cümleleri gülümsetti.

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