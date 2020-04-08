(Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde yaşayan İlkay Gümüşsu (38) koronavirüsten korunmak için oyduğu incir ağacı kovuğuna girdi. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar ilgi gördü. <br>Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesinde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine oyarak, kovuğuna girdi. Gümüşsu o anlarını ?Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" yazarak sosyal medyada paylaştı. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Samsun <br>2020-04-08 12:07:16<br>
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