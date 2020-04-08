Polise, "60'ı biraz geçtim" dedi, 80 yaşında çıktı

<br>Ayhan AYDEMİR/ BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaşını sorduğu vatandaş, "Altmışı biraz geçtim" cevabı verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.<br>Bafra ilçesinde polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yasağı ihlal edenlere para cezası uyguluyor. Bu kapsamda denetim yapan polisler, yolda yürürken gördükleri vatandaşı durdurup, yaşını sordu. Vatandaş da "Altmışı biraz geçtim" yanıtını verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde, adı açıklanmayan vatandaşın 80 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam, para cezası uygulanmadan polis tarafından evine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR<br>2020-04-08 13:01:27<br>

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