Kırsal mahallelerde korona önlemi

Havza Belediyesi ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğince yürütülen çalışmada 81 kırsal mahalleden ilçeye yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Araçlar gruplar halinde dezenfekte edilirken Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt dezenfeksiyon sonrası uyulması gereken kurallar hakkında sürücüleri uyardı ve kırsal mahallelerden yolcu taşıyan araçların ikinci dezenfeksiyonun yapıldığını, işlemlerin belirli aralıklar ile devam edeceğini söyledi.

Yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ardından jandarma trafik ekibi tarafından şoförler, İçişleri Bakanlığı ve İl ile İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının korona virüse karşı aldığı tedbirler hakkında bilgiler vererek, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtti. Yapılan bilgilendirmede araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edeceği, araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleneceği ve maske takma zorunluluğu da sürücülere hatırlatıldı.

Kendisine ait minibüsü dezenfekte ettirmek için getiren Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar da yapılan çalışmalardan ötürü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza Belediyesine teşekkür ederek, “Yapılan her şey bizlerin sağlığı için. Mahalle sakinleri için kendi aracı ile günde 5–6 sefer ilçeye giden de var. Kendi imkanları ile ihtiyaç sahiplerine sahip çıkanlarda. Tüm muhtar arkadaşlarıma bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Halkımız evde kalsın bizler onlara yardımcı oluruz. İlçe genelinde özverili çalışmaları ile gece gündüz çalışan başta belediye başkanımız Sebahattin Özdemir ve tüm personeline muhtarlarımız adına teşekkür ederim” dedi.

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