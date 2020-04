'Pandemi Destek Hattı'nda 4 uzman psikolog görev başında Samsun Büyükşehir'den 'psikolojik' destek

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Samsunluların 'virüs korkusu'nu yenmesi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ‘Pandemi Destek Hattı'nı kurdu. Vatandaşların kaygı, korku ve streslerini en aza indirmek amacıyla kurulan destek hattında 4 uzman psikolog görev yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'kovid19' virüsünün yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için çeşitli tedbirler alırken 'sosyal izolasyon' nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara da psikolojik destek vermek amacıyla 'Pandemi Psikososyal Destek Hattı'nı hayata geçirdi. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) bünyesinde hizmet veren Pandemi Psikososyal Destek Hattı'nda 4 uzman psikolog görev yapıyor.



Güvensizlik, korku, kaygı

Psikososyal Destek Hattı ile ilgili bilgi veren SADEM görevlisi Uzman Psikolog Emrah Talay, korona virüs salgınının vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik hizmet vereceklerini söyledi. Kovid19 nedeniyle her yaş grubundaki bireylerin hayat döngüsünde önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çeken Talay, "Bu süreçte yaşadığımız stres, güvensizlik, korku ve kaygıyla birlikte duygularımızı yönetmekte zorlanabilir, aile, evlilik ve dostluk ilişkilerinde yalnızlaşma ve içe kapanma yaşayabiliriz. Çocuklar ve gençlerde kaygı, korku gibi bir takım duygusal ve davranışsal sorunlar da gözlenebilir. Bu ve buna benzer psikolojik sorunlar yaşayanlarla görüşerek, tedavi etmeye, onları psikolojik olarak rahatlatmaya çalışıyoruz" dedi.



Hafta içi her gün aranabilir

Vatandaşların kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Emrah Talay, "Psikososyal Destek Hattı kapsamında 0 (552) 952 98 30 0 (552) 952 98 31 0 (552) 952 98 32 numaralı telefon hatlarımıza ulaşacak vatandaşlarımız, hafta içi her gün 09.0012.00 ve 13.0017.00 saatleri arasında uzmanlarla görüşerek psikolojik yardım alabilecek. Vatandaşlarımız rahat olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak sayın Başkanımız Mustafa Demir'in koordinesinde halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.