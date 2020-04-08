Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Metin idaresindeki 55 AFB 31 otomobil, Kadir Elipek yönetimindeki 55 AAR 942 plakalı otomobile yandan çarptı. Her iki araçta yoldan çıkarak raylı sistem yoluna savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Elipek, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmalarını online yapma imkanı YEDAŞ’tan korona virüs salgınına karşı yeni önlem
YEREL HABERLER Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmalarını online yapma ...
96 yaşında korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 96 yaşında korona virüsü yendi
Polise, "60'ı biraz geçtim" dedi, 80 yaşında çıktı
YEREL HABERLER Polise, "60'ı biraz geçtim" dedi, 80 yaşında çıktı
'Pandemi Destek Hattı'nda 4 uzman psikolog görev başında Samsun Büyükşehir'den 'psikolojik' destek
YEREL HABERLER 'Pandemi Destek Hattı'nda 4 uzman psikolog görev ...
Kırsal mahallelerde korona önlemi
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde korona önlemi
(Görüntülü) 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) 14 günlük karantina süresi dolan ...
14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER 14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler ...
(Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç ...
14 gün karantina altında kalan öğrenciler alkışlarla evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER 14 gün karantina altında kalan öğrenciler alkışlarla ...
Koronavirüsten korunmak için ağaç kovuğuna girdi
YEREL HABERLER Koronavirüsten korunmak için ağaç kovuğuna girdi
Samsun'da 25 bin 250 adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 25 bin 250 adet maske ele geçirildi
(Görüntülü) Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ...
(Görüntülü) Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun ...
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir
YEREL HABERLER Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan ...
Ağaçkakan gibi ağacın içine gizlendi Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti
YEREL HABERLER Ağaçkakan gibi ağacın içine gizlendi Korona virüse ...
Fabrika gibi okul Türkiye’ye dezenfektan üretiyor Öğrenciler sokağa çıkma yasağına takılınca üretimi öğretmenler yapmaya başladı Günde 40 ton kapasiteyle çalışan okul 400 ton antibakteriyel temizlik malzemesi üretti
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul Türkiye’ye dezenfektan ...
Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular
YEREL HABERLER Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru ...
Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti
YEREL HABERLER Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti
Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa dede: "Memleketimize canımız feda"
YEREL HABERLER Emekli maaşını kampanyaya bağışlayan 88'lik Mustafa ...
Hamilelere ‘korona’ uyarısı Opr. Dr Lale Çetin: “Gebeler korona virüsü salgınına karşı daha tedbirli davranmalı”
YEREL HABERLER Hamilelere ‘korona’ uyarısı Opr. Dr Lale Çetin: ...
Doğal gaz firması sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Doğal gaz firması sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda ...
İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı 2,5 saat süren toplantıda 1 madde kabul edildi, 1 madde reddedildi
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı 2,5 saat ...
Atakum Belediyesi maske üretip ücretsiz dağıtıyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi maske üretip ücretsiz dağıtıyor
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X