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Atakum Zabıtası’ndan pazarlara sıkı deneti

İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıkların semt pazarları için aldığı kararların uygulanmasını denetleyen Atakum Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, uyarıldığı halde kurallara aykırı davranan esnafa cezai işlem uyguladı. Ekipler, pazara gelen yurttaşlara da maske dağıtımı yaptı.

Atakum Zabıtası’ndan pazarlara sıkı deneti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıkların semt pazarları için aldığı kararların uygulanmasını denetleyen Atakum Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, uyarıldığı halde kurallara aykırı davranan esnafa cezai işlem uyguladı. Ekipler, pazara gelen yurttaşlara da maske dağıtımı yaptı.
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sakinlerinin taze meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için korona virüs salgınına yönelik tedbirlerin uygulanması şartıyla açık tutulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının yayınladığı genelgeler kapsamında pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler konusunda daha önce esnafa bilgilendirmede bulunan ekipler, tüm uyarılara karşın kuralları ihlal eden esnaflara cezai işlem uyguladı. Alışveriş için pazar yerine gelip, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan yurttaşlar da bilgilendirildi. Salgının önlenebilmesi için Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ardından İçişleri ve Ticaret Bakanlığı’nca alınan kararların eksiksiz uygulanması gerektiği esnaf ve yurttaşlara hatırlatıldı.

Ürün seçtiren, maskesiz esnafa ceza uygulandı
Mimarsinan Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda uygulama yapan Zabıta ekipleri, yurttaşlara maske dağıttı. Pazar yerinin girişinde bulunan dezenfektan maddenin kullanılması gerektiğini hatırlatan ekipler, yasak olmasına karşın müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçmelerine müsaade eden, maske ve eldiven kullanmayarak hijyen kurallarına uygun tedbir almayan 16 esnafa cezai işlem uyguladı. Ekipler, toplum sağlığına yönelik alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bilgisini aktardı.

İki bakanlıktan pazar yeri genelgeleri
Ticaret Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüsün yayılımını önleme amaçlı tedbir kararları ile, pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılar tarafından gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulması uygun görülmüştü. Pazar yerlerinde tezgah aralıklarının geniş tutulması ve satış yapan görevlilerin hijyen kurallarına uygun davranması da tedbir kararları arasında sıralanmıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge ile semt pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların dışında giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Yasakların denetimi konusunda İçişleri Bakanlığı, Bu husus pazar yerlerinde görevlendirilmesi talimatını vermişti.

Öte yandan Atakum Salı Pazarı’nda satış yapan bir esnaf, tezgahını komşuluk dayanışmasına açtı. “İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın” yazılı dövizi tezgahının üzerine yerleştiren esnaf, Atakumlu hayırseverler ile ihtiyaç sahibi yurttaşların arasında paylaşım köprüsü oldu. Kendileri için alışveriş yaparken birer poşet fazladan sebze ve meyve alan hayırseverler, bu ürünleri paylaşım tezgahına bıraktı. Salgın döneminde maddi zorluk yaşayan yurttaşlar da ihtiyaçları kadarını alarak evlerine götürdü. Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan dayanışma tezgahının fotoğrafı büyük beğeni topladı. Atakumlular, duyarlı esnafı destek iletileri kutladı. Sosyal medya kullanıcıları, “Türk insanı güzel yüreğini gösterdi yine”, “Takdir edilesi bir davranış”, “Harika bir sosyal sorumluluk düşüncesi”, “Bunu akıl eden, önderlik edenden Allah razı olsun” paylaşımlarını yaptı.

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