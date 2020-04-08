Koronavirüsten korunmak için ağaç kovuğuna girdi (2)

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<br>AĞACI GÖRMEYE GİDİYORLAR<br>Samsun'un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaç kovuğuna girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından mahalle sakinleri de ağaç kovuğunu görmeye gidiyor. Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi Salih Ayçiçek, "Bu ağaç yaklaşık 300 yaşında vardır. İçi zaten oyuktu. Ağacımız ilgi görüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ayvacık Irmak Zeynep ÖCAL-Tayfur KARA<br>2020-04-08 16:41:57<br>

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