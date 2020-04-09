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Meslektaş acısı doktora bunu yaptırdı Başhekim, sağlık çalışanlarını virüsten koruyan kabin tasarladı

İHA

Samsun Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Seven, meslektaşlarını korona virüsünden(Kovid19) korumak için bir proje geliştirdi.

Meslektaş acısı doktora bunu yaptırdı Başhekim, sağlık çalışanlarını virüsten koruyan kabin tasarladı

Samsun Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Seven, meslektaşlarını korona virüsünden(Kovid19) korumak için bir proje geliştirdi.
Korona virüsü ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına üzülen Başhekim Opr. Dr. Mustafa Seven, geliştirdiği proje ile sağlık çalışanlarını virüsten koruyan kabin tasarladı. Türkiye’de de etkili olan ve virüsle en ön safta çarpışan sağlık çalışanlarını korumak amacıyla aklına böyle bir tasarım geldiğini ve projelendirerek bu modelin üretimini sağladığı kabinin, Kavak Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlandığını söyleyen Başhekim Seven, “Kendi canlarını adeta feda ederek hastalıkla mücadele eden meslektaşlarım artık daha güvende olacak” dedi.
Hastaların muayeneleri esnasında kullanılan cam kabinin virüsün doktor ve sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleme konusunda koruyucu kalkan görevi gördüğünü söyleyen Dr. Mustafa Seven, “Hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın muayene esnasında, enfeksiyonel bulaşmayı engelleyici olarak tasarladığımız bu aparat, uzun çalışmaların ardından ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarımızın yaptıkları ve en çok bulaşma riskinin olduğu entübasyon esnasında, sürüntü almada veya korona virüs testi alınması gibi işlemler sırasında bulaş riskinden korumak amaçlı yaptığımız bu örnek teçhizata henüz bir isim de vermedik. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bir benzeri de bulunmayan bu aparata, bulaş engelleyici, bulaş önleme bariyeri veya bulaşmanın havaya yayılma riskinin en yüksek olduğu ambulama durumunda kullanılabilecek olması hasebiyle entübasyon ambu koruma kabini gibi isimler de verilebilir” diye konuştu.

Doktorlar güvende olacak
Korona virüsle mücadelede ön safta olan yer alan sağlık çalışanlarından 600’ünün virüs kapması bu arada bazı sağlık çalışanları ve doktorlarında yaşamlarını yitirmelerine üzülen Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Seven’in yönlendirmesi üzerine böyle bir proje geliştirerek ürün ortaya çıkardıklarını anlatan iş adamı Mehmet Aytaş, “Sağlık çalışanlarını korona virüs testi alınması gibi işlemler sırasında riskten korunmak amacı ile Başhekimimiz ile üzerinde çalışarak böyle bir üretim yaptık. İlk üretimi de Kavak Devlet Hastanemize hediye ederek hekimlerimizin kullanımlarına sunduk. Talep olması halinde ayda 100 adet üretme kapasitem var. Böyle bir çalışma içinde yer almaktan ve doktorlarımızın sağlıklarını koruyacağımız için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"Yürekten destekliyorum"
Bu arada kendisi de bir sağlıkçı olan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da sağlık çalışanlarını korumaya yönelik böyle bir aparatın ilçesinde geliştirilerek üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şuan tüm dünya böyle bir tehlike ile mücadele ederken bu savaşın en ön safında çarpışan sağlık personelinin korunması adına yapılan çok güzel. Kavak Devlet Hastanesi Başhekimimiz Opr. Dr. Mustafa Seven’i ve üretimi yapan ilçemiz işadamı Mehmet Aytaş’ı kutluyorum. Aletin seri üretimi ve diğer illere sevkiyatı gibi üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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