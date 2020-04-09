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Spor aletleri pahalı gelince kendi spor salonlarını yaptılar Evinin bodrumunu çimentodan aletler ile spor salonuna dönüştürdü

İHA

Samsun'da evde kalırken hareketsiz kalmak istemeyen lise öğrencisi, 4 arkadaşının da desteğiyle evinin bodrum katına çimento ile çeşitli malzemeler kullanarak kendi spor aletlerini ve spor salonunu yaptı.

Spor aletleri pahalı gelince kendi spor salonlarını yaptılar Evinin bodrumunu çimentodan aletler ile spor salonuna dönüştürdü

Samsun'da evde kalırken hareketsiz kalmak istemeyen lise öğrencisi, 4 arkadaşının da desteğiyle evinin bodrum katına çimento ile çeşitli malzemeler kullanarak kendi spor aletlerini ve spor salonunu yaptı.
Samsun'da Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan lise öğrencisi Efehan Bölükbaş arkadaşlarının da desteği ile evinin bodrumuna kendi spor salonunu yaptı. Doğal gaz boruları ve çimento kullanarak farklı ağırlıklarda dambıl ve halter gibi ağırlıklar yapan öğrenciler, sargı bezlerini de kum torbasına dönüştürdü. Bodrum katını boyamakla işe başlayıp bu aletler için stantlar hazırladılar. Evdeki bir koşu bandını da buraya getirerek kullanmaya başladılar.
Çeşitli sporlarla uğraşan öğrenciler korona virüsü nedeniyle 20 yaş ve altındaki vatandaşlar için duyurulan sokağa çıkma yasağı başlamadan önce harekete geçti. Spor aletleri almaya paraları yetmeyen öğrenciler evde kalırken hareketsiz de kalmamak için bu yola başvurdu. 25 Mart 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yaklaşık 1 hafta uğraştı.
Birkaç gün kendi salonlarında çalışma imkanı bulan ve aynı mahallede oturan 5 öğrenciden yasağın ardından evinin bodrum katındaki spor salonunu bir tek Efehan kullanabiliyor. Güreş sporu ile uğraşan ve dereceleri olan Efehan burada antrenmanlarını yapıyor. Diğer öğrenciler ise çağrılara uyup evde kalarak salgının bitip kendi yaptıkları salonda çalışacakları günleri bekliyor.
Efehan Bölükbaş, “Küçüklüğümden beri güreşçi olma hayalim vardı. Yaklaşık bir yıldır da güreş sporuyla uğraşıyorum. Her gün antrenmanlarım oluyordu. Korona virüsü işin içine girince antrenmanlarımız durdu. Antrenörlerim Cemil Çıkmaz ve Ömer Gür hocam telefonla uzaktan eğitim yapıyorlar. Bende ilk kendim çalışmak için dambıl alacaktım. Ama fiyatları pahalıya gelince arkadaşlarımla bir spor salonu kurmayı tercih ettim. Göğüs çalışması için keresteden göğüs çalışma sehpası yaptık. Brandadan kesip, dikip, ölçülendirerek içine kumaş doldurup sıkıştırdığımız bir kum torbası yaptık. Kendimize göre de bir program çıkardık. O şekilde çalışıyoruz. Evde kalırken de orada yapabileceğim güreş tekniklerini uyguluyorum” dedi.
Muhammed Karakaş, “Korona virüsü nedeniyle spor salonlarımız kapandı. Biz de kendimiz evde sıkılmamak için arkadaşımın bodrumunda böyle bir yer kurduk. Burayı harçlıklarımızdan biriktirerek yaptık. Kendimiz internetten fiyatlarına baktığımızda fiyatları pahalı geldi. Kendi imkanlarımızla çimento ve kumla dambıllar, halterler yaptık. Korona nedeniyle de mesafemizi koruyarak çalışıyoruz. Aletlerimizi de her kullandıktan sonra temizliyoruz” diye konuştu.
Sokağa çıkma yasağı başlamadan önceki günlerde bu konuşmaları yapan öğrenciler yetkililerden de daha iyi çalışma imkanı bulabilmek adına destek de istemişlerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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