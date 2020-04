Korona virüsüne karşı "Dezenfekte Tüneli" İlkadım Belediyesinden korona virüsüne karşı Dezenfekte Tüneli

Samsun İlkadım Belediyesi korona virüsü (Kovid19) ile mücadele kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ve çalışan belediye personellerinin kıyafetlerinin dezenfekte edileceği 'Dezenfekte Tüneli' oluşturdu.

Korona virüs mücadelesi kapsamında seferberlik başlatan İlkadım Belediyesi ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye personeli ve binaya giriş,çıkış yapan vatandaşları da düşünen İlkadım Belediyesi bina girişine bir dezenfekte tüneli oluşturdu. Tünelin girişine ve çıkışına konulan sensörler tarafında algılan hareket sonucunda özel üretilmiş ve sağlıklı olan hijyen solüsyonu insanların üzerine püskürtülüyor. Bu sayede vatandaşların üzerindeki kıyafetler dezenfekte ediliyor. Ayrıca tünelin üzerindeki yazılarda panik yok, tedbir var yazarak mesajda veriliyor.



"Mesafeyi koruyalım, tedbirlere uyalım"

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kurumumuzun girişine tüm çalışanlar ve vatandaşlarımız için dezenfekte tüneli oluşturduk. Ülkemizde bu korona virüs belasından kurtulmak için bir mücadele veriliyor. Bizler de belediye olarak pazar yerlerindeki çalışmalar olsun, sokaklar olsun geniş çaplı bir çalışma başlattık. Park ve bahçeler olsun, kamu kurum ve kuruluşlar olsun tüm yerleri dezenfekte etmeye gayret ediyoruz. Mesafeyi koruyalım, tedbirlere uyalım" dedi.



Her alanda mücadele

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ise, "İlkadım Belediyesi olarak korona virüsü ile ilgili her alanda mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda belediye binasının üzerine kurduğumuz dezenfektan cihazı ile hem belediyemize gelenleri hem belediye personelimizi dezenfekte ediyoruz. İnsanların başkalarından virüs kapmamaları amacıyla böyle bir uygulama yaptık. İlkadım Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi hayat eve sığar diyoruz. Ayrıca bu hizmetin dışında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyoruz. Belediyemiz 11 tane aracı ile ilçede bulunan 61 mahallenin tamamında hummalı bir çalışma başlattı" diye konuştu.

