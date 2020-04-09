Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı protokolle Terme Çayı Islah Projesi'nin önündeki en büyük engel sayılan istimlak çalışmalarının bu yıl hayata geçirileceğini müjdeledi.

İlçeyi sel kabusundan kurtarmak için aylardır çalışmalarına devam eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın girişimleri sonunda meyvesini verdi. Başkan Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı protokolle Terme Çayı Islah Projesi kapsamındaki istimlak çalışmalarının bu yıl hayata geçeceğini müjdeleyerek, 5 milyon liralık ilk istimlak ödeneğinin geldiğini açıkladı.



“50 yıl sonrasını planlıyoruz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günü birlik değil, 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. Terme Çayı üzerindeki ıslah çalışmaları için gerekli görüşmeleri yaparak, çok şükür olumlu sonuç aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı protokolle istimlak çalışması için 5 milyonluk ilk ödenek ayrıldı. En kısa sürede istimlak çalışmaları başlayacak. Daha sonrasında ise, ilçe içinde dere yatağını 80 metreye çıkaracak olan ıslah çalışmaları devam edecek" dedi.



“İki büyük felaket atlattık”

İlçe genelinde kronikleşmiş sorunları çözmek adına planlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimiz bir yıllık süre içinde iki büyük sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Sonraki süreçte ise önceliğimizi Terme'nin kabusu haline gelen sel sorununu çözmek için yapılan çalışmalara ayırdık. İstimlak çalışmaları tamamlandıktan sonra ıslah çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Termeli hemşehrilerim bu çalışmanın ardından artık kabus görmeyecek. Bu projenin başlaması için desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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