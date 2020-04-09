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KOAH hastasının talebi anında yerine getirildi

İHA

KOAH hastasının talebi anında yerine getirildi

'Virüsle mücadele' günlerinde Samsunlular için seferber olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu kez de KOAH hastası yaşlı kadının yüzünü güldürdü.
Samsun’da solunum cihazı arızalanan 'kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) yakalanan kadının imdadına Büyükşehir Belediyesi Zabıta memuru yetişti. Bozulan solunum cihazı için yardım isteyen yaşlı kadının bu talebi, Büyükşehir Zabıtası tarafından derhal yerine getirildi.
Korona virüs salgınıyla 'evde kalarak' mücadele eden Türkiye'de insanları mutlu eden örnekler, yakın gelecekteki güzel günlere dair umutları da artırıyor. Kovid19 tedbirleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkmayan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri gıdadan oyuncaklara, hijyenik maske ve eldiven gibi koruyucu ürünlere kadar olan her türlü talebi yerine getirmeye devam ediyorlar.

Solunum cihazı bozulunca
Samsun’un İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası 60 yaşındaki Sevim Düçer, solunum cihazı arızalanınca Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipleri arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının evine giderek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan 10 yıllık zabıta memuru Murat Aslan, daha sonra bozulan solunum cihazını alarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na(SGK) gitti. SGK yetkililerinin yönlendirdiği Murat Aslan, kurumla anlaşması bulunan yetkili servise götürdüğü solunum cihazını tamir ettirdikten sonra yaşlı kadına teslim etti.

İnsanlığın en güzel örnekleri
KOAH hastası Sevim Düçer, "Tüm dünyanın salgın tehdidi altında olduğu bu günlerde ülkemizde başta sağlıkçılarımız olmak üzere kamu görevlilerimiz, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve önemlisi insanlığın en güzel örneklerini sunmaya devam ediyorlar. Evlerinden çıkamayan vatandaşların bir dediğini iki etmeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ve zabıta memuruna teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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