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Vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

İHA

Vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Samsun'da parası için Irak uyruklu kendi vatandaşını testere ile parçalara bölerek çöp konteynerine atan şahıs hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde 12 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada söz konusu ceset parçalarının Irak uyruklu 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara olduğu ortaya çıktı.
Iraklı şahsı yine Irak uyruklu olan ve olaydan 2 ay önce tanışıp arkadaş olduğu Rabah Hasan Sallama Sallama’nın (36) Fatih Mahallesi’ndeki evine davet ettiği, bankada bulunan yaklaşık 200 bin lira parasını almak için kafasına sert cisimle vurarak daha sonra götürdüğü evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı ortaya çıktı. Polis, Iraklı şahsın öldürüldükten sonra bankada bulunan parasının ATM’den peyderpey çekildiğini de tespit etti. Rabah Hasan Sallama Sallama gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda uzun süre bekletilen ve yakınlarına ulaşılamayan Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın poşetler içindeki cesedi yasal bekleme süresi dolduktan sonra kimse sahip çıkmayınca savcının bilgisi doğrultusunda Samsun Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İddianame hazırlandı
Soruşturmayı yürüten savcı toplanan deliller doğrultusunda iddianameyi hazırladı. Savcı, vahşi cinayetle ilgili Iraklı Rabah Hasan Sallama Sallama'nın "canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Söz konusu davanın Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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