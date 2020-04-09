Bafra’da yasağa uymayanlara 38 bin 265 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bafra’da yasağa uymayanlara 38 bin 265 lira ceza

İHA

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yasağa uymayan işletme ve kişilere 38 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.

Bafra’da yasağa uymayanlara 38 bin 265 lira ceza

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yasağa uymayan işletme ve kişilere 38 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Bafra ilçe merkezi ve kırsal kesimde 65 yaş üstü ile kronik, 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı, kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlara toplam 38 bin 265 lira ceza kesildi.
Konu ile ilgili Kaymakam Cevdet Ertürkmen yaptığı açıklamada, "Kovid 19 virüsü ile mücadele kapsamında emniyet sorumluluk sahamızda 65 yaş üstü 14 vatandaşımıza, 20 yaş altı 10 vatandaşımıza kişi başına 789 lira idari yaptırım uygulandı. Kapanma yasağına uymayan bir internet kafeye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira idari para cezası kesildi. Jandarma sorumluluk sahamızda 4733 sayılı Kanun'a göre yetkili olmadığı halde açık içki sunumu yapmaktan 3 bin 180 lira, aynı iş yerine sigara içilmesine izin vermekten 2 bin 575 lira ve sigara içen 6 kişiye , kişi başına 187 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca genel emre aykırı hareket ederek bir araya gelen iskambil kağıdı ile oyun oynayan 6 kişiye, kişi başı 392 lira idari yaptırım uygulandı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba’da pazar yerleri kapatıldı
YEREL HABERLER Çarşamba’da pazar yerleri kapatıldı
Minik öğrenciden Polis Haftası'nda "Evde kal" mesajı
YEREL HABERLER Minik öğrenciden Polis Haftası'nda "Evde kal" mesajı
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu
YEREL HABERLER Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür ...
Evinde tamir yaparken birinci kattan düştü
YEREL HABERLER Evinde tamir yaparken birinci kattan düştü
Başkan Kılıç: “Maske takmayı ihmal etmeyelim” Bafra Belediyesi vatandaşa maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Maske takmayı ihmal etmeyelim” Bafra ...
(Görüntülü) SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' diyerek kendisini savundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik ...
Samsun’da karantina süreci biten 52 öğrenciden teşekkür videosu Samsun’dan ayrılan karantina öğrencileri: “Burada yeni bir ailemiz olmuştu”
YEREL HABERLER Samsun’da karantina süreci biten 52 öğrenciden ...
Vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet ...
KOAH hastasının talebi anında yerine getirildi
YEREL HABERLER KOAH hastasının talebi anında yerine getirildi
Sandıkçı'dan muhtarlara maske
YEREL HABERLER Sandıkçı'dan muhtarlara maske
Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden 175. yıla özel klip
YEREL HABERLER Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden 175. yıla özel klip
Terme Çayı Islah Projesi başlıyor 5 milyonluk ilk istimlak ödeneği açıklandı Terme Çayı Islah Projesi başlıyor
YEREL HABERLER Terme Çayı Islah Projesi başlıyor 5 milyonluk ilk ...
Korona virüs tanı ve tedavisinde teşhis araçlarından birisi de “toraks tomografisi”
YEREL HABERLER Korona virüs tanı ve tedavisinde teşhis araçlarından ...
Samsun’da tramvay saatleri değişti
YEREL HABERLER Samsun’da tramvay saatleri değişti
Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca ...
Korona virüsüne karşı "Dezenfekte Tüneli" İlkadım Belediyesinden korona virüsüne karşı Dezenfekte Tüneli
YEREL HABERLER Korona virüsüne karşı "Dezenfekte Tüneli" İlkadım ...
Atakum Belediyesi’nden atıklar için 72 saat uyarısı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden atıklar için 72 saat uyarısı
(Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti,  yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç ...
Samsun’da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı gündemde
YEREL HABERLER Samsun’da ekmeğe zam yok, pideye gramaj zammı ...
'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim'
YEREL HABERLER 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video ...
Spor aletleri pahalı gelince kendi spor salonlarını yaptılar Evinin bodrumunu çimentodan aletler ile spor salonuna dönüştürdü
YEREL HABERLER Spor aletleri pahalı gelince kendi spor salonlarını ...
Özdemir: “Bu günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız”
YEREL HABERLER Özdemir: “Bu günlerden birlik ve beraberlik ...
Evde canı sıkılan sporcu gençler bunu yaptı Evin salonunda halter kaldırıp, kum torbasını dövüyorlar Samsun’da görüntülü sistemle evde spor yapıyorlar
YEREL HABERLER Evde canı sıkılan sporcu gençler bunu yaptı Evin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X