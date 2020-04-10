Samsun'da şüpheli yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir sürücü kursunda yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Karşıya Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait sürücü kursunda yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye tarafından yapılan tespitte yangının çıkış sebebi şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.