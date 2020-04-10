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Eczacılar maske dağıtımına hazır Samsun’da korona virüse yakalanan 1 eczacı var Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan: “3 TL’ye aldığı maskeyi 3,5 TL’ye satan 2 eczane ceza yedi” “Maske dağıtımı konusunda bize düşen görev olursa, yaparız”

İHA

Eczacılar maske dağıtımına hazır Samsun’da korona virüse yakalanan 1 eczacı var Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan: “3 TL’ye aldığı maskeyi 3,5 TL’ye satan 2 eczane ceza yedi” “Maske dağıtımı konusunda bize düşen görev olursa, yaparız”

– Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Samsun’daki eczacıların maske dağıtımı konusunda üstlerine düşecek göreve hazır olduklarını belirterek, Samsun’da 1 eczacının korona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi.
Para ile satışı yasaklanan maskeleri temin etmek için başvuran vatandaşlar, maskelerin gelmesini bekliyor. Bu süreçte maske temin edemeyen vatandaşlar ise aynı maske ile birkaç gün ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Ankara ve İzmir’de uygulanması planlanan eczacıların maske dağıtması olayını Samsun’da da gerçekleştirebileceklerinin altını çizdi. Samsun’da 2 eczaneye 3,5 liradan maske sattığı gerekçesiyle ceza kesildiğini dile getiren Karacan ayrıca 1 eczacının ilk korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

“3 TL’ye aldığı maskeyi 3,5 TL’ye satan 2 eczane ceza yedi”
Samsun’da 2 eczanenin maske satışından ceza yediğini ifade eden Onur Ferhat Karacan, “Bu virüsle hep birlikte savaşıyoruz. Bu savaşın en önemli ayağında vatandaşın evde kalması geliyor. Eczaneler de bu savaşın ‘onbaşısı’ konumundadır. Savaşın en önünde mücadele ediyoruz. Aile hekimine gitmeden doğrudan eczaneden ilaç alımıyla alakalı bir düzenleme getirildi. Kronik hastalar artık doktora değil, doğrudan eczaneye gelip ilaçlarını alıyorlar. Yani eczaneler de artık birer risk odağıdır. Görevimiz gereği, mesleğe başlarken edilen yemin gereği bu görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Bu süreçte farklı şeylerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu savaşın 3 argümanı var. Bunlar; maske, dezenfektan ve eldiven. Vatandaşlar bunları kullanmak zorunda. Bu süreçte kırgınlık yaşadığımız süreçler oldu. Maske bunlardan bir tanesi. Fahiş fiyat bunlardan bir tanesi. Maske, eldiven ve dezenfektan korona öncesi vatandaşlar tarafından çok fazla kullanılmıyordu. Ülkeler arasında maske savaşlarının yaşandığına da şahit oluyoruz. Ülkeler başka ülkelerin maske tırlarına el koyuyorlar. Maske fiyatları da dolayısıyla arttı. Bu artış, bizim alış fiyatlarımızı da etkiledi. Bizim alış fiyatlarımız da satış fiyatlarımıza yansıdı. Geçen hafta Ticaret Bakanlığının ifşa listesi yer aldı. Listede bazı meslektaşlarımızın isimleri geçti. Samsun’da da 2 meslektaşımızın adı geçti. Bununla ilgili biz de inceleme başlattık. 2 meslektaşımız 3,5 TL’ye maske sattığı için ceza yedi. Bu meslektaşlarımız, 3 TL’ye aldıkları maskeyi 3,5 liraya sattıkları için ceza yediler. Fahiş fiyatlarla bu ürünleri satan fırsatçılar olarak değerlendirildiler. Bunlarla karşılaşmak eczacıları çok fazla kırdı ve incitti. Maske savaşları bitmedi. Para ile satışlar yasaklanınca maske temini ile ilgili büyük sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıyı çözmeyince karşımıza daha büyük bir sıkıntı çıktı. İnsanlar maske takmak zorunda oldukları için aynı maskeyi 23 gün takmaya ya da aile bireyleriyle sırayla 23 kişi aynı maskeyi takmaya başladılar” dedi.

“Maske dağıtımı konusunda bize düşen görev olursa, yaparız”
Maske dağıtımı konusunda üstlerine düşen görevi yerine getirebileceklerini söyleyen Başkan Karacan, “Türk Eczacılar Birliği ile Sağlık Bakanlığının görüşmesinde İstanbul ve Ankara’da pilot iller olarak eczaneler maske dağıtımına başlayacak. Baştan yapılabilecek bir işlem buydu. 26 bin adet ağı olan bizlerin bu işleri kırılmadan, incinmeden yapabileceğimiz durumdayken, fırsatçı damgası yiyen meslektaşımıza ‘size gelen maskeleri haftada 5 adet düşecek şekilde TC kimlik numarasına göre vereceksiniz’ diyeceğiz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza teşekkür edilirken, görevlerini yerine getiren, bulaşma riski en fazla olan eczane personellerine de teşekkür edilmesi gerektiğini temenni ediyorum. Maske takmak zorunlu ve maskeyi ulaştırmak gerekiyor. Bize düşecek bir görev olursa yaparız. Bu süreç bir yerden geldi bir yere kadar da gitti. Bazı konular nedeniyle bir kırgınlığımız var ve devletimizden de bir adım bekliyoruz. Haksız yere ceza yemiş meslektaşlarımız var. Savaşın ortasında ne olduğu belli olmayan denetimlerden geçiyoruz” diye konuştu.

“1 eczacının testi pozitif çıktı”
Samsun’da 1 eczacının ilk testinin pozitif çıktığı bilgisini de veren Karacan, şunları söyledi:
“Korona virüse karşı ilk muhataplardan biri de eczacılardır. Samsun’da korona virüse yakalan 1 vakamız var. Bir arkadaşımız şu an evde dinleniyor. Testinin pozitif çıktığı söyleniyor. Tekrar testi yapılacak. Ayrıca bu süreçte bazı ilaçların bu hastalığa iyi geldiği gibi duyumlar aldık. Hangi bilginin doğru olduğu henüz bilinmiyor. Bu ilaçlar belli olsa bile sağlıklı vatandaşların ne olur ne olmaz diye eczaneden bu ürünleri temin etme telaşının olmamasını istiyoruz. Çünkü bunlar hastalar için. Sağlıklı bir insana yapacağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla insanların aklında kirli bilgi oluşabiliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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