Polislerden şehir turu Vatandaşlar polislere alkışla eşlik ettiler

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Samsun’da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle resmi Yunus ekipleri ve trafik polisleri sirenler eşliğinde şehir turu attı.

10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri Samsun’da devam ediyor. Sabah yapılan törenin ardından motorize Yunus ekipleri, motorize trafik polisleri ve otomobilli trafik polisleri sirenler ve çakarlar eşliğinde şehir turu attı. Çevrede bulunan vatandaşlar emniyet güçlerine alkışlarla karşılık verdi.

Polis ekipleri yaklaşık 1 saat şehir turu atarak, vatandaşları selamladı.

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