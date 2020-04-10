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Atakum sokak canlılarını unutmadı

İHA

Atakum Belediyesi tarafından insanların evlerine çekilmesi ile yemek bulmakta zorlanan sokak canları için beslenme noktalarına düzenli mama ve su bırakılıyor.

Atakum sokak canlılarını unutmadı

Atakum Belediyesi tarafından insanların evlerine çekilmesi ile yemek bulmakta zorlanan sokak canları için beslenme noktalarına düzenli mama ve su bırakılıyor.
Sokak hayvanlarını unutmayan ekipler tarafından belirli periyotlarla dezenfektesi de yapılan mamamatik cihazlarının mama ve su hazneleri hiç boş bırakılmıyor. İlçenin 16 noktasında bulunan ve sokak hayvanlarının beslenme noktaları olan mamamatikler ile aç kalma tehlikesi atlatan sevimli dostların beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Kentin yaklaşık 25 noktasına dağıtılan mimi mama hazneleri ise Atakumlu hayvanseverler tarafından takip ediliyor.
Sokak canlılarının tüm Atakumluların komşusu ve hemşehrisi olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Salgın sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yurttaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate alıyoruz. Sokak canlılarının salgın döneminden olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yeni mama hazneleri ile beslenme noktalarını artırdık ve dolu olmaları için çaba gösteriyoruz fakat bu sadece belediyenin değil bu kentte yaşayan herkesin sorumluluğu. Bizim yetişemediğimiz yerlerde mama haznelerinin doldurulması gerekiyor. Toplumsal dayanışmayı gerektiren bu mücadele sürecinde, tüm Atakumlulara hayatın her alanında komşuluk hukuku gereği sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği çağrısını yapıyorum. ‘Ben evdeyim, iyiyim, sağlığım yerinde’ demeye hiçbirimizin hakkı yok. Üzerimize düşeni görev yerine getireceğiz” diye konuştu.

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