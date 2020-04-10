Gökhan Meral sakatlığı atlattı

Sakatlığının tamamen geçtiğini belirten tecrübeli oyuncu Gökhan Meral, virüs nedeniyle uzak kaldığı takım arkadaşlarını da özlediğini söyledi.

Sağ alt arka adalesindeki ikinci derece kas hasarı sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Samsunsporlu oyuncu Gökhan Meral’ın tedavisi tamamlandı. Bir süre Nuri Asan Tesisleri’nde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Gökhan Meral, bundan sonraki çalışmalarını takımla birlikte yapacak.

Sakatlığını atlattığını ifade eden Gökhan Meral, “Yaklaşık 3 haftalık tedavinin ardından sakatlığımdan kurtuldum. Kulüp Doktorumuz Gürbey Kahveci ve benimle yakından ilgilenen Fizyoterapistimiz Oğuzhan Şimşek’e çok teşekkür ediyorum. Nuri Asan Tesisleri’ndeki antrenmanlarım gayet iyi geçti. Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’ın bize verdiği programlar doğrultusunda çalıştık. Korona virüs salgını nedeniyle takım arkadaşlarımın bazıları evlerinde çalışmalarını yapıyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımı da özledim. 19 Mayıs Stadyumu’nda muhteşem taraftarımızın da desteği ile arkadaşlarımla omuz omuza verip mücadele etmeyi özledim. Virüs salgını nedeniyle arkadaşlarımızdan uzak kaldık” dedi.

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