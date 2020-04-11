Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün karantina altına alındı. <br>Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Vezirköprü ilçesinde 14 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz Vezirköprü ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilçe merkezine ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER<br>2020-04-11 10:02:42<br>

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