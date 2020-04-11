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Çürük ağaç başına iş açmıştı, o vatandaş konuştu: “Ağacı oyduğumuzu ispat etsinler, kendimi o ağaca asarım”

İHA

Çürük ağaç başına iş açmıştı, o vatandaş konuştu: “Ağacı oyduğumuzu ispat etsinler, kendimi o ağaca asarım”

Samsun’un Ayvacık ilçesinde çektiği ve kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası, başına iş açan 38 yaşındaki İlkay Gümüşsu, hakkında atılan iddiaların asılsız olduğunu, herhangi cezai işlemin bulunmadığını anlattı.
İstanbul’da inşaat işçiliği ile geçimini sağlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan ‘korona virüs’ salgını sonrasında işten ayrılarak memleketi Samsun’un Ayvacık ilçesine gelen 38 yaşındaki 3 çocuk babası İlkay Gümüşsu, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşları gülümsetmek için çürük bir ağacın içinde çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşım sonrası olayın farklı yerlere çekildiğini anlatan İlkay Gümüşsu, hakkında ortaya atılan tamamen asılsız olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"İspat etsinler, kendimi o ağaca asacağım”
Başından geçenleri anlatan Gümüşsu, “Şaka maksatlı kısa bir video çektim. Ama bu video başka yerlere çekildi. Ağacın 3’te 2’sini oyarak çıkarttığım haberleri yayımlandı. Orman İşletme’nin yasal işlem yaptığı belirtildi ancak kurumun böyle bir açıklaması da yok. Ayrıca benim hakkımda da herhangi bir soruşturma yok. Ne emniyete ifadeye çağrıldım ne de başka bir şey. Yaşanan olay, sadece eşimin babasının ifadesine başvurulmasından ibarettir. Eğer bu ağacın içinin 3’te 2’sinin ben veya kayınpederim kesici aletle oyarak zarar verdiğimizi ispat etsinler, ben o ağaca kendimi asarım. Bu kadar iddia ediyorum. Hodri meydan diyorum. Bilirkişi raporuyla bu iddialarını ispat etsinler. Son kez olmak üzere yalnızca size konuşuyorum. Sadece sizlerin doğru haberciliğini gördüm bu süreçte. Aslı astarı olmayan haberler yapılıyor. Hakaretlere maruz kalıyoruz. Bizim o ağacın 3’te 2’sini oyarak çıkardığımızı ispat etsinler tekrardan mertçe söylüyorum ben o ağaca kendimi asacağım. O ağacın içindeki çürümüş görüntüyü biz nasıl verebiliriz. Ağacın içi tamamen çürümüş siyah bir renk almış. Ağaçta herhangi bir keser izi ya da kesici alet izi yok. Hakkımda olur olmadık haber yapanlar içinde gereken suç duyurusunda bulunacağım. Benim anlamadığım hangi bilirkişi, hangi orman şefi bu ağacın 3’te 2’sini çıkardığımızı iddia edebiliyor” dedi.

“80 yaşındaki biri o ağacı nasıl oyabilir?”
Paylaşım sonrası yapılan haberler yüzünden çokça hakarete maruz kaldığını belirten Gümüşsu, “Asılsız haberler yüzünden hakaret alıyoruz. Ne amaçla bu haberler yapılıyor anlamış da değilim. Bu şekilde ormanda istedikleri kadar ağaç gösterebilirim. Kayınpederim 80 yaşına yakın birisi. Yaşlı bir adamın işi gücü yok ağacı oyacak. Böyle bir mantık var mı? İnsan eliyle bu ağacın içinin çıkartılıp nasıl oyulabileceğinin cevabını istiyorum. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaştığım bir olay sonrası aldığımız hakaretleri sayamıyoruz” şeklinde konuştu.
Gümüşsu, hakkında yapılan asılsız haberler hakkında gerekli işlemleri yapacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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