(Görüntülü) Büyükbaş hayvanları ölen kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi

<br>SAMSUN'un Kavak ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan Fadime Aksoy'un (68), ahırındaki 4 büyükbaş hayvanı, ölü bulundu. Ölüm nedeni bilinmeyen hayvanları için gözyaşı döküp, yardım isteyen Aksoy, "Kurban Bayramı'nda hayvanları satıp kendimize ev yaptırmak istiyorduk" dedi.<br>İlçedeki Karaaslan Mahallesi'nde tek katlı evde oturan Fadime Aksoy'un, ahırındaki 4 büyükbaşı, henüz bilinmeyen nedenle öldü. Durumun belediye yetkililerine bildirilmesi üzerine adrese gelen veteriner ekipleri, ölü hayvanlardan numuneler aldı. Yapılacak incelemenin ardından hayvanların neden öldüğünün belirleneceği bildirildi.<br>'EV YAPTIRMAK İSTİYORDUK'<br>Hayvanları için gözyaşı döküp, yardım isteyen Fadime Aksoy, "Sabah hayvanları otlatmak için ahıra girdiğimde öldüklerini gördüm. Bu virane evde yaşamak çok zor. Hayvanları kurbanlık olarak satabilseydik kendimize bir ev yaptırmak istiyorduk. Nasip değilmiş. Kocamın akli dengesi tam olarak yerinde değil. Bir engelli maaşı var, onunla geçiniyorduk. Allah yardımcımız olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun <br>2020-04-12 10:13:43<br>

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