Yasağın son gününde Samsun'da sessizlik

<br>Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde Samsun'un cadde ve sokakları boş kaldı. Samsunlular, yasağa uyarak, evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en kalabalık noktaları Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi´nin de bomboş olduğu gözlendi. Denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Samsun´da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 115 kişiye, toplam 107 bin 481 liralık para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da adli işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-04-12 13:44:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.