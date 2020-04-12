Karantina süresi dolan öğrencilerden Bafra Belediyesine teşekkür

Türkiye'nin yeni tip korona virüsü (Covid19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'dan gelen ve Samsun'da karantinaya alınan üniversite öğrencileri, hazırladıkları video klip ve notlarla Bafra Belediyesine teşekkür etti.

Samsun'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresinin sona ermesi ile evlerine uğurlanan 401 öğrenci, bu sürede kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı hazırladıkları video kliple ve notlarla Bafra Belediyesine teşekkür etti. Samsun’da kaldıkları süre içerisinde kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten oldukça etkilendiklerini ifade eden öğrenciler, “Bafra Belediyesinin gönderdiği nokul ve diğer hediyelerle artık hepimiz birer Samsunluyuz. Belediye Başkanı Hamit Kılıç nezdinde tüm Bafra halkına da şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

Hazırladıkları kliple düşüncelerini dile getiren öğrencilere teşekkür eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Öğrencilerimiz çok uyumlu bir şekilde bu 14 günlük karantinaya sabrettiler. İtalya'daki daha ağır şartları gördükleri için bu salgının farkındaydılar ve görevli arkadaşlarımıza çok yardımcı oldular. Sağlıklı günlere ulaşmak için öğrencilerimiz milletimize o mesajı verdiler. Bizler de Samsun’da kaldıkları süre içerisinde Baframızın meşhur nokulunu tatmalarını isteyerek ikram ettik. Genç olmalarına rağmen 14 gün sabırlı şekilde bekleyen kardeşlerimizi sağlıklı bir şekilde ailelerinin yanına uğurlamanın mutluluğuna vakıf olduk. Bundan sonraki yaşantılarında kendilerine sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

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