Havza’da korona mücadelesi devam ediyor Karşıyaka Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışmaları

– Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Covid19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalardan ötürü Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, “Mahalle sakinlerimiz sokağa çıkma yasağı konusunda oldukça duyarlı. Herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizde kimsenin mağdur olmaması için muhtarlık olarak biz de halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağı süresince çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Belediye olarak bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız. Özellikle halkımızın temel tüketim maddesi olan ekmek üretiminin devamını sağlamak için fırın işletmelerimiz ile istişare halindeyiz. Yine temizlik işlerimiz ve zabıta müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam etmekte. Halkımız evde kalsın, halkımız evde kaldığı sürece bu illetten en kısa sürede kurtulacağız. Biz halkımız için 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.

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