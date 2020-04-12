Çarşamba Ticaret Borsası’ndan 2 bin koli gıda yardımı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, borsa olarak korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlara 2 bin koli gıda yardımında bulunduklarını açıkladı.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 65 yaş üstü ve yaşanan korona virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere 2 bin koli temel gıda malzemesinin dağıtıldığını söyledi. Tüm dünyayı saran virüse karşı üstlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Yılmaz, “Biz Çarşamba Ticaret Borsası olarak bu zor günlerde elimizden geleni yapmaya hazırız, sorumluluklarımızın bilincindeyiz, vatandaşımızın yanındayız” dedi.



2 bin koli gıda yardımı

Yapılan yardım hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Salgın nedeniyle bazı vatandaşlarımız zor günler yaşıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığı için sokağa çıkmaları yasaklandı, kronik rahatsızlıkları olan veyahut engelli vatandaşlarımız sokağa çıkamıyorlar. Bizde Çarşamba Ticaret Borsası olarak meclisimizce aldığımız karar doğrultusunda Ramazan ayı öncesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hazırladığımız gıda kolileri ile onlara destek oluyoruz, üyelerimize ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza da 500 adet kolonya desteği sağladık. Yardımlar sonrasında sayısız ihtiyaç sahibi büyüklerimizin mutluluğunu ifade eden fotoğraflar alıyoruz. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu durum meclisimizce aldığımız kararın ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Türk halkı her zaman birlik ve beraberlik örneği sergiliyor. İmkanı olan herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor” diye konuştu.



“ÇTB olarak üyelerimize özel bir kredi çalışması yapacağız”

Üyelerine özel bir kredi çalışması da yapacaklarının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

“Üyelerimizden Cumhurbaşkanımızca açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı’ çerçevesinde verilecek olan uygun faizli kredi imkanının bankalarca ‘limit bitti’ denilerek olumsuz olarak dönüş yapıldığı bilgisini aldık, alıyoruz. Alınan bu olumsuz şikayetler doğrultusunda bağlı bulunduğumuz çatı kurumumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da gerekli açıklamaları yaptı. Bu noktada biz Ticaret Borsası olarak bu durumun takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Gün fırsatçılık günü değil, gün birliktelik günüdür. Eğer bankalarca bu tutum devam ederse, Çarşamba Ticaret Borsası olarak üyelerimize özel bir kredi çalışması yapacağımızın müjdesini vermek isterim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.