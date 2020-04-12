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Kavak korona savaşının 30. gününde

İHA

Kavak Belediyesi, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi amansız biçimde sürdürüyor.

Kavak korona savaşının 30. gününde

Kavak Belediyesi, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi amansız biçimde sürdürüyor.
Türkiye’de korona virüsü vakasının görülmesi ardından salgının önlenmesine karşı ilk mücadeleyi başlatan ilçelerden biri olan Kavak’ta ekipler saha çalışmalarında ilk bir ayı doldurdu. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ekiplerin ilk 30 günde ilçe merkezini tümüyle dezenfekte ettiğini söyledi.
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’de de ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nca 11 Mart tarihinde görüldüğü açıklanan korona virüsüne karşı mücadeleyi 12 Mart tarihinde başlatan ve bugüne kadar aralıksız biçimde devam ettiren Kavak Belediyesi, ilçe merkezinde tüm kurumlarının yanı sıra cami, okul, park ve bahçe gibi yerlerde ilaçlanmadık yer bırakmadı. Merkezde sürdürdükleri çalışmaları mahalle ve köylerde de devam ettirdiklerini belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçeye bağlı mahallelerde de tüm çöp bidonlarının kireçlendiğini bunun içinde 3 tonun üzerinde kireç kullanıldığını bildirdi.
Aradan geçen 30 günlük süreç içinde yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ek olarak tüm ilçenin gece gündüz olmak üzere baştan aşağı yıkandığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, bu çalışmaların halen Yaşar Doğu ve 19 Mayıs Mahallelerinde devam ettiğini bildirdi. Kavak’ın korona ile mücadelede halk ile bütünleşerek örnek bir mücadele verdiğini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bu arada sokağa çıkma yasağına da yüksek oranda uyan ilçe halkına teşekkür etti. Henüz bir tek vakanın dahi görülmediği Kavak’ta sağlının önlenmesi için verdikleri mücadeleyi bundan sonra da kesintisiz biçimde devam ettireceklerini anlatan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:
“Salgın hastalığın önlenmesi mücadelemizde ilk 30 günü doldurduk. Bu süre zarfında yaptığımız bir çalışma programı doğrultusunda ilçemizde ilk etapta vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları camiler, okullar, tüm resmi kurumlar, park ve bahçeler, dolmuşlar, taksiler, duraklar, pazar yerleri ve OSB’deki tüm fabrikaları ilaçladık. Merkez ve tüm mahallelerimizdeki çöp bidonlarını kireçledik. Zabıta denetimlerimizi artırdık. Hepsinden önemlisi de bu hastalık hakkında halkımızı bilgilendirici çalışmalar yaptık. Mücadelemiz bundan sonra da tüm imkânlarımızla devam edecektir. Bu 30 günlük süre içinde canla başla çalışan tüm ekibimi ve alınan tüm kararlar uyan halkımıza teşekkür ediyorum.”

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