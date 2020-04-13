Ailesindeki virüs şüphesini sosyal medyadan duyurdu

Samsun’da ailesinde korona virüs şüphesi bulunan bir kişi sosyal medya hesabından “Virüsün saklanır ya da utanılır bir yanı yok. Evinizde kalın” çağrısında bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte 20 gün önce Samsun’un Terme ilçesinden köyüne giden Recep Eroğlu’nun ailesi salgına yakalanmış ihtimali olduğu için hastanede müşahede altına alındı. Recep Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise salgına yakalanıp bunu toplumla paylaşmayarak insanları tehlikeye sokanları kınadığı belirtti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde korona virüse yakalandığından şüphelenerek hastaneye giden Recep Eroğlu’nun eşi ve yeğeni hastanede gözlem altına alındı. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ailedeki tüm bireylere test yapıldığını ifade eden Recep Eroğlu, “Yapılan testin sonuçlarını bizimle paylaşmadılar. Eşimi ve yeğenimi hastaneye yatırdılar. Beni ise eve göndererek kendimi izole etmemi istediler. Salgından dolayı köyümüze kaçtık ama sanırım virüs burada da buldu. Virüsün saklanır ya da utanılır bir yanı yok. Evinizde kalın” diye konuştu.

Kendini 14 gün boyunca evinde izole edeceğinin altını çizen Recep Eroğlu, sosyal medyada ise şu açıklamada bulundu:

“Arkadaşlar 14 günlük karantina sürecinin 2. gününde eşim ve yeğenimi hastaneye yatırdık. Bu virüsün saklanır ya da utanılır bir yanı yok. Şimdiye kadar bu hastalığa yakalanan ya da kendinden şüphelenen ve bunu toplumla paylaşmayan bu virüsün etrafına yayılmasına sebep olan herkesi kınıyorum. Siz insanlıktan hiç mi nasibinizi almadınız bunu saklayarak sevip sevmediğiniz bütün insanlara bulaştırdığınızın farkında değil misiniz? Karantina süresince hiçbir arkadaş ve akrabam lütfen telefon harici görüşmeyelim. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun.”

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