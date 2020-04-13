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Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı

İHA

Samsun'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı

Samsun'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Ü. idaresindeki traktörün römorku devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan Sema N.T.(30) yaraladı. Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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