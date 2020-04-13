Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Ü. idaresindeki traktörün römorku devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan Sema N.T.(30) yaraladı. Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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