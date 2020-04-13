Samsun’da kavga edenlere 34 bin 650 TL sosyal mesafe cezası

Samsun’un Alaçam ilçesinde kavga eden 11 şahsa toplamda 34 bin 650 TL sosyal mesafe cezası kesildi.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13 Nisan 2020 günü Alaçam ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçam Mahallesi’nde, 3 şahıs ile aralarında husumet bulunan 2 şahıs kavga etmiş, daha sonra 6 şahıs daha kavgaya karışarak olaya müdahil olmuştur. Kavga esnasında 2 şahıs hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısı ile görüşülerek, adli tahkikata başlanılmıştır. Ayrıca kasten yaralama olayında kavga eden ve kavgaya karışan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, 11 şahsa toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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