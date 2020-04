‘Fizik Minibüsü’ ile topladığı kitapları öğrencilere ücretsiz dağıtıyor 16 yıllık fizik öğretmeni 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüs ile topladığı kitapları kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıyor

Samsun'da 16 yıldır fizik öğretmenliği yapan Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ile vatandaşlardan ve eğitim kurumlarından topladığı kitapları ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak ücretsiz dağıtıyor.

Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Atalay Solmaz, ‘Çiçek Abbas’ filmindeki minibüsün bir benzerini alarak ona 'Fizik Minibüsü' ismini verdi. Solmaz, minibüsü ile ‘Şiki şiki baba’ müziği eşliğinde sokak sokak dolaşıyor. Sarı renkli 'Fizik Minibüsü' ile oldukça dikkat çeken Solmaz, hem topladığı kitaplara ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıyor hem de onlara minibüs içinde ücretsiz ders veriyor. 6 ay önce kitap toplamaya başlayan Solmaz, şu ana kadar binlerce kitabı öğrencilerle buluşturdu. Bağışta bulunmak isteyen eğitim kurumları ve vatandaşlar Solmaz'a sosyal medyaya 'Fizik Minibüsü' yazarak ulaşabiliyor.



"Her şey bir gün dersteyken şaka ile başladı"

Öğrencilerin kendisine seyyar overlok işinin neden araba içinde yapıldığını sormasıyla her şeyin başladığını söyleyen Atalay Solmaz, "Her şey bir gün dersteyken şaka ile başladı. Okulun etrafından overlokçu geçti. Öğrencinin biri ‘neden arabada overlok yapıyor’ diye sordu. Biraz anlatmaya çalıştım. Örneğin dedim benim kapı kapı gezerek fizik anlattığımı düşün. Bunu dedikten sonra öğrenciler ‘hocam bunu yapın çok güzel olur’ şeklinde söylediler. Ondan sonra kafamda bu fikir oluştu. Bursa'dan bir minibüs aldım. Özel okullardan kitaplar topladım. Kitap bağışında bulundular. Ben de öğrencilere ücretsiz dağıtıyorum. Hatta belirlediğim gün ve saatlerde ise minibüsün arkasında öğrenciler ile ücretsiz fizik dersi yapıyoruz" dedi.



"Masal kitabından üniversite hazırlık kitaplarına kadar her kitabı alıyorum"

6 aydır fizik minibüsünün faaliyette olduğunu belirten Solmaz, "Bu süre içinde baya bir kitap dağıttık. Yasal olan her kitabı kabul ediyorum. Masal kitabından üniversite hazırlık kitaplarına kadar her kitabı alıyorum. Fizik Minibüsü adında sosyal medya hesabım var. Vatandaşlar bana oradan ulaşıyor. Kimileri kitap bağışlamak istiyor kimileri ise ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Şu anki dönem kritik bir dönem olduğu için sosyal mesafe kuralına uymak adına gezmekte istemiyoruz" dedi.



"Bu yaşa gelinde içimde kalan bir hayali gerçekleştirmek istedim"

Sarı minibüs ile oldukça dikkat çektiğini ifade eden Solmaz, "Babamın minibüsü vardı. En büyük hayalim onu sürmekti. Çocuk olduğum için boyum yetmiyor ve ehliyetim yoktu. Bu yaşa gelinde içimde kalan bir şeyi gerçekleştirmek istedim. ‘Şiki şiki baba’ müziği bu minibüsle özdeşleştiği içinde yakıştığını düşünüyorum. Kitaplarımı bu şekilde dağıtıyorum. Bugünde İlkadım Eğitim Merkezi’ne (İLKEM) kitaplar bağışladım. Belediye bu kitapları öğrencilere ücretsiz dağıtacak" şeklinde konuştu.

Atalay Solmaz, korona virüsü geçince minibüs içinde ücretsiz derslere devam edeceğini ve kitap bağışı faaliyetlerini daha hızlandıracağını sözlerine ekledi.

