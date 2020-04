Korona günlerinde ailelere çağrı: “Evdeki zamanı avantajınıza kullanın” “Bu dönemin geçici olduğunu unutmayın”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Güngör Meydan, korona virüsün çocuklar ve aileler üzerindeki psikolojik etkisini değerlendirerek, “Aileniz ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek bu zamanı avantajınıza kullanın” tavsiyesinde bulundu.

Son zamanlarda hayatın önceliğinin korona virüs ile mücadele olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği’den Uzm. Dr. Güngör Meydan, “Bu durumun toplumlar, aileler ve bireyler üzerinde sağlık, ekonomik, sosyal boyutları mevcuttur. İnsan hayatındaki iyi veya kötü her türlü değişiklik bir uyum süreci gerektirir. Bugünlerde yaşanan değişiklikler karşısında da aile hayatı yeni ve daha işlevsel tutum ve davranışların oluşması için bu uyum sürecini yaşayacaktır” dedi.



“Bu dönemin geçici olduğunu unutmayın”

Daha önce birbirini az gören aile fertlerinin artık sürekli birlikte olmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Uzm. Dr. Meydan, “Ailelerin bu yeni duruma ayak uydurabilmeleri ve aile bütünlüğü ile ruhsal yapısını koruyabilmeleri için yeni bilgi, beceri ve davranış geliştirmeleri gerekir. Bu süreci sağlıklı yönetebilmek için aile bireylerinin her birinin daha dinleyici, daha anlayışlı, sabırlı, kontrollü ve paylaşımcı olmaları önemlidir. Bu dönemin ve olumsuz hislerinin geçici olduğunu kendilerine sık sık hatırlatmaları gerekir” şeklinde konuştu.



“Birbirinize olan desteği daha çok arttırın”

Aile içinde fark edilen olumsuzlukların bu dönemde irdelenmemesini öneren Uzm. Dr. Güngör Meydan, “Daha çok etkileşim içinde oldukları için önceden fark etmedikleri birçok davranış, duygu, düşünce daha çok dikkatlerini çekecek ve belki tahammül etmeleri azalacaktır. Bu nedenledir ki aile içinde fark edilen olumsuzluklar yerine şu dönemde pozitif düşünceler, duygular, davranışlar desteklenmeli ve çoğaltılmalıdır. Bazı ailelerin önceden sorunları olabilir, bazılarının ise bu dönemle birlikte ortaya çıkmış veya artmış olabilir. Aile ve çift terapistleri olarak, biz biliyoruz ki ruh sağlığımız yeterince İyi değilken önemli sorunları çözmeye kalkmak ve önemli kararlar almak ilerisi için zorlayıcı olacaktır. Bu nedenle bir süre geçmişten gelen veya gelecekle ilgili sorunları erteleyip aile olarak paylaşımlarınızı, birbirinize desteği sabrı ve anlayışı daha çok arttırın. Her ailenin repertuvarı farklıdır. Birlikte yapmaktan hoşlandığınız şeyleri bu dönemde daha çok yapın” diye konuştu.



“Kendinizle baş başa kalın”

Uzm. Dr. Meydan bireysel kimliklerin unutulmaması gerektiğini de hatırlatarak, “Aile içinde çift, ebeveyn, çocuk kimliklerinin yanı sıra herkesin bireysel kimliği de vardır. Çiftlerin, ailelerin birlikte bir şeyler yapmalarının yanında bireysel özgürlük saatleri, alanları da olsun. Zaman zaman kendinizle baş başa kalın. Birbirinizin bireysel alanına saygı gösterin. Ev işlerini iş bölümü yaparak paylaşın. Korona virüsle ilgili haberlere daha az maruz kalın. Birim otoritelerini dikkate alarak önlemlerinizi alın. Ve çocuklarınıza yaşlarının anlayabileceği kadar bilgi verin. Aileniz ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek bu zamanı avantajınıza kullanın. Zorluklarla baş etmede sorun olduğunda mutlaka bir uzmandan destek alın” ifadelerini kullandı.

