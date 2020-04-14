Samsun'da 92 yaşındaki bir kadın korona virüsten hayatını kaybetti

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Samsun'da 92 yaşındaki bir kadın korona virüs teşhisi ile tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki Nuriye Ç., yaklaşık 5 gün önce korona virüs şüphesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Covid19 tahlilleri pozitif çıkan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.

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