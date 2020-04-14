150 ton tıbbi atık bertaraf edildi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden 'tıbbi atık' seferberliği

– Korona virüsle mücadelenin başarıyla sürdürüldüğü Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkların titizlikle toplanarak bertaraf edilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Halk sağlığı ile çevre temizliğini tehdit eden korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, her alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle halkı virüsten ve diğer salgın hastalıklardan korumaya çalışıyor. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye temizlik ekipleri, il genelindeki sağlık kuruluşlarına da hizmet veriyor. Halk sağlığı ve çevreye zarar verilmemesi için ekipler, pandemi hastaneleri başta olmak üzere toplam 565 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını topluyor.



Sterilizasyon tesisine getiriliyor

Aralarında virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu poşetlenmiş atıklar, özel tedbirlerle toplanarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getiriliyor. Radyoaktif atık kontrolünden sonra yüksek basınçlı makinelerde mikroplardan arındırılan atıklar, çeşitli aşamalardan geçirilerek zararsız evsel atığa dönüştürülüyor. Tesiste, 2019 yılında bin 812 ton tıbbi atık işlenirken, virüsün etkisini hissettirdiği bu yılın mart ayında ise 49 tonu karantina yurtları ve pandemi hastaneleri olmak üzere toplam 150 ton tıbbi atığın bertaraf edildiği açıklandı.



Kimyasal ve biyolojik inceleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Şube Müdürü Fatih Kutbay, tesiste günde 5 ton tıbbi malzemenin işlendiklerini belirterek, “'Tıbbi atıklar işlenmeden önce radyasyon panelinden geçirilerek içlerinde radyoaktif atık olup olmadıkları kontrol edilmektedir. Ardından konteynerlere boşaltılarak, otoklav ünitesinde yüksek sıcak basınca tabi tutulmakta, mikroplarından arındırılmaktadır. Mikroorganizma ve canlılık faaliyeti kalmayan atıklar, zararsız evsel atık haline getirilerek parçalama ünitesinde minimize edilmektedir. Daha sonra da atık depolama sahamızda toprağa gömülmektedir. Her sevkiyattan sonra araçlarımız dezenfektan maddelerle temizlenmekte, sterilizasyon işleminin geçerliliğinin kontrolü amacıyla da kimyasal ve biyolojik indikatör analizleri yapılmaktadır. 'Virüs dolayısıyla son 1 aylık rakamları gözden geçirdik. Hastanelerimizde poliklinik hizmetleri azaldığı için çok göze çarpan bir tıbbi atık artışı söz konusu değildir. Ancak tıbbi atıkların özellikleri ve türlerinin değiştiğini söyleyebiliriz. Şuan ki tıbbi atıklar daha çok korona virüsü tedavileri sonucunda oluşan tıbbi atıklardır” dedi.

Kovid19 virüsüyle birlikte Katı Atık Depolama Sahasında güvenlik ve korunma tedbirlerini artırdıklarını da belirten Kutbay, şunları söyledi:

“Tesisimizde öncelikle halk sağlığı riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı daha da geliştiriyor, artırıyoruz. Çalışan personelimiz yüksek güvenlik ve koruma tedbirleri altında görev yapmaktadır. Günlük koruyucu önlemlerimize, gerek kişisel izolasyon, gerekse toplama, taşıma ve bertaraf aşamalarında büyük önem veriyoruz. Tüm çalışmalarımızı dikkatle sürdürüyoruz.”

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