Samsun'da konut abonelerinin su sayaçları okunmayacak 'Kıyas fatura' uygulaması yapılacak

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde sayaç okuma işleminin yapılmayacağı ve 'kıyas fatura' uygulamasına geçildiği açıklandı.

SASKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Birimlerimizin tamamında hizmetlerin sunumunda gerekli tüm tedbirler alınmış olup korona virüsü ile etkin bir mücadele devam etmektedir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığını öncelediğimiz bu süreçte alınan tedbirlere ek olarak konut abonelerimizde fiziki sayaç okuma işlemleri yapılmayacak olup, kıyas fatura uygulamasına geçilmiştir. Bu süreçte düzenlenecek olan kıyas faturalar ‘geçici tahakkuk’ olup, sürecin sona ermesinden sonra yapılacak olan ilk okumada eksik ya da fazla kıyas işlemleri mahsuplaşma yöntemiyle düzeltilecektir. Bu süreçte dileyen vatandaşlarımız, sayacın tüketimini gösterir bilgilerini bizlere iletmeleri halinde normal fatura düzenlenip elektronik ortamda kendilerine ulaştırılacaktır. Mesai saatleri içerisinde kapalı olan iş yerlerinde kullanım olmadığı değerlendirilecek ve fatura oluşturulmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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