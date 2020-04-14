314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SUUDİ Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun´a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum´da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu´na ait öğrenci yurdunda götürüldü.<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için tahliyelerine başlandı. Bu kapsamda, Suudi Arabistan´da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşam saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı´na getirildi. Burada güvenlik tedbirleri alan sağlık ekibi uçağa girerek tek tek yolcuların ateşini ölçüp sağlık kontrolü yaptı. Ardından 314 kişi, 13 otobüsle konvoy eşliğinde Çorum´a götürülmek üzere yola çıktı. 314 kişi, 14 gün süreyle Çorum´da Kredi Yurtlar Kurumu´na ait öğrenci yurdunda karantinada kalacak.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-14 20:43:27<br>
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