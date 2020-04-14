Alaçamlı iş adamından 50 gıda paketi

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir hayırsever vatandaş tarafından hazırlanan 50 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ihtiyaç sahiplerine bir hayırsever vatandaş tarafından gönderilen 50 koli gıda malzemeleri Gökçeboğaz Mahallesi Muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gökçeboğaz Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çelebi, "Biz bize Yeteriz sloganı kapsamında dağıtılmak üzere gönderilen 50 adet gıda malzemesini ihtiyaç sahiplerine dağıttık" dedi. Bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyaçlarının bulunduğu paketler mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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