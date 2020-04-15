Eğitimde sınır yok: Online eğitimle hafızlığını tamamladı

– Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencisi Göktuğ Kıvrak, online eğitimle hafızlığını tamamlayarak hafız oldu.

Dil ve akademik eğitimin yanı sıra hafızlık eğitimi de veren Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitimde sınır olmadığını online verdiği eğitimle ispatlamış oldu. Tüm dünyada korona virüsü sebebiyle öğrenciler online ders ile eğitimlerine devam ederken bu sıkıntılı dönemde öğrencilerini yalnız bırakmayan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinin hafız öğretmenleri öğrencilerinin ezberlerini telefonla ya da görüntülü görüşmeyle dinledi.

20172018 eğitimöğretim yılında hazırlık Arapça bölümüne başlayan Atakum Anadolu İHL öğrencisi Göktuğ Kıvrak, imam hatip ortaokulundan mezun olmamasına rağmen büyük bir gayret göstererek 2,5 yılda hafızlığını tamamladı. Hafızlığını bitirmesine kısa bir zaman kala korona virüsü sebebiyle okullar tatil edilerek uzaktan eğitim sistemine geçildi. 10E sınıfı öğrencisi Göktuğ Kıvrak, okul müfredatında yer alan derslerinin yanı sıra hafızlık eğitimini de online olarak öğretmenleri ile takip etti.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi hafızlık eğitimi veren meslek dersi öğretmenleri Salih Akyol, Muhammed Enes Yüksek Kemal Davutoğlu, “Bu sıkıntılı günlerde bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Hafızlık yapan öğrencilerimizden Göktuğ Kıvrak bütün engellere rağmen üstün gayretleri ile hafızlığını tamamladı. Karşılıklı verilen emeklerin sonunda okulumuzun ikinci hafızı olma şerefine nail olmuştur. Öğrencimiz Göktuğ Kıvrak artık hafız. Okumuza geldiğinde hafızlık projesinden haberdar olan öğrencimiz, ortaokulu imam hatip ortaokulunda okumamasına rağmen hafız olma azmini hiç kaybetmemiştir. Okulumuza geldikten sonra 'Hafızlık Projesi'nin içerisinde yer alan Göktuğ Kıvrak önce Kur’anı Kerim yüzünden okuma, ardından tecvit eğitimi almış ve hafızlığa başlamıştır. Örgün eğitim ile birlikte hafızlığı birlikte başarılı bir şekilde yürüten öğrencimiz Kuran'ın kendisine engel değil destek olduğunu düşünmektedir. Halen 10. sınıfta okuyan öğrencimiz okulumuzda hafızlığa başlayıp bitiren 'Hafızlık Projesi'nin ikinci öğrencisi olmuştur. Emeğini, desteğini esirgemeyen okul idaresine ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştular.

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