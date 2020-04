İlkadım Belediyesi’nden online ev ziyaretleri Başkan Demirtaş, ev ziyaretlerini görüntülü konuşarak uzaktan sürdürüyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları görüntülü arayarak hem sohbet ediyor hem de memnuniyetlerini ölçüyor.

Korona virüsü mücadelesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı devam ederken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye bünyesinde oluşturulan vefa timinin çalışmalarını da yakından takip ediyor. İlkadım Belediyesi Vefa Timi tarafından alışveriş ihtiyaçları karşılanan vatandaşları görüntülü arayarak sohbet eden Başkan Demirtaş, bir yandan da belediye çalışmaları hakkında memnuniyeti ölçüyor.



“Böyle günlerde bu hizmetler çok önemli”

Bir anda cep telefonlarına gelen görüntülü aramayla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı karşılarında görmekten duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, “Böyle günlerde bu hizmetler çok daha büyük önem kazanıyor. Bizler evlerimizden çıkamasak da İlkadım Belediyesi çalışanları bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu hizmetleri yapanlar bizim çocuklarımız gibi oldu. Çocuklarımıza ve sizlere çok teşekkür ederiz” dediler.



“Halkımızla her koşulda bir arada olacağız”

Ülke olarak yaşanan bu zor zamanları atlatmanın en önemli yollarından birinin vatandaşla kurulan bağların güçlendirilmesi olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz halkımızla her zaman iç içe, kol kola olduk. Bu zor günlerde de evden çıkamayan vatandaşlarımıza destek olmak, hallerini ve ihtiyaçlarını sormak çok önemli diye düşünüyorum. Bu nedenle sosyal mesafe kuralını bozmadan vatandaşlarımızı ziyaret etmenin başka bir yolu olarak görüntülü aramayı tercih ettik. Hem sohbet ederek bir nebze moral vermeyi hem de belediyemizin çalışmaları hakkında memnuniyetleri ölçmeyi amaçladık. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da çok iyi karşıladılar. Özellikle vefa timimizin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren hemşehrilerimize teşekkür ediyor ve bu zor günlerin bir an önce geride kalarak sağlıklı günlerin gelmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.