Köpek, sahibini hastanelik etti

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Samsun'da sahibine saldıran köpek her iki kolundan ısırarak yaralarken, eşini köpekten kurtarmak isteyen kadın da düşerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yosunlu Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(64) 8 yıldır baktığı kangal kırması cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin kollarını ısırarak kanlar içinde bıraktı. Kocasını kurtarmak isteyen Nejla E.(61) da düşerek yaralandı. Karıkoca 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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